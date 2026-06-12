Benefizkonzert mit „Joy of Gospel“

Der Dinkelsbühler Verein „Havilah Hope e.V.“, unterstützt seit über 13 Jahren ein Waisenhaus mit Schule in Kenia.

Das Konzert wird von dem mittlerweile weit über die Grenzen des Ostalbkreises bekannten Chor „Joy of Gospel“ gestaltet.

Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten!

Sämtliche Mitwirkenden setzen sich für diese Konzerte komplett ehrenamtlich ein, so dass alle Spenden zu 100% dem veranstaltenden Verein zugute kommen – in diesem Fall „Havilah Hope e.V.“!

Die Arbeit von Havilah Hope ist in den vergangenen Jahren sehr gewachsen! Insbesondere der Bau der eigenen „Dinkelsbühler Havilah School“ hat die Waisenhausarbeit auf ein neues Level gehoben. Allerdings bedeutet es natürlich auch einigen finanziellen Aufwand, diese Arbeit dort vor Ort jeden Monat zu tragen und abzusichern. So hat jetzt ganz aktuell eine relativ große Gruppe die High School abgeschlossen! Alle wollten sehr gerne weitermachen, d.h. auf ein College wechseln und studieren. Ein echter finanzieller Kraftakt. Da die Bildung vermutlich der wichtigste Punkt ist, die Zukunftschancen der Jugendlichen nachhaltig zu verbessern, möchte Havilah Hope die Einnahmen des Konzertabends komplett in dieser Richtung investieren.