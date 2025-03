Benefizkonzert mit dem Chor der Mönche

Unser Förderverein unterstützt den Betrieb des stationären Hospizes in Tübingen und das auch zuständig für den Kreis Tübingen ist . Wir finanzieren alles was die Krankenkassen nicht zahlen und all das , was den schwerkranken Sterbenden gut tut, wie z.B. Entspannungsmassagen und Musikangebote , Malangebote und kümmern uns um ein schönes Ambiente durch Blumen ,Bilder etc. Wer etwas aufschreiben möchte bekommt da auch Hilfe.