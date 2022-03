Das Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim am 09.03.2022 musste leider wegen Corona-bedingter Ausfälle beim

Heeresmusikkorps verschoben werden. Das Wohltätigkeitskonzert findet nun am Dienstag, 26. April, um 19.30 Uhr in der Kultura in Öhringen statt.

Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Reservix, in Öhringen bei der Hohenloher

Zeitung, Mobiz im Bahnhof sowie bei der Buchhandlung Rau. Die Besucher werden gebeten, auf das dann gültige Sicherheitskonzept zu achten

(siehe auch Kultura-Homepage). Der gesamte Erlös fließt an die Lebenshilfe im Hohenlohekreis, den Kinderschutzbund und an die Informations- und

Kooperationsstelle gegen häusliche und sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen.