Benefizkonzert mit dem "Heeresmusikkorps Veitshöchheim"

Der Kiwanis-Club Tauberfranken lädt am 26. Februar 2026 zu einem Benefizkonzert des renommierten Heeresmusikkorps Veitshöchheim ein.

Der Erlös unterstützt ein besonderes Projekt: die kindgerechte Vermittlung von Erste-Hilfe-Grundlagen an Grundschulen in Tauberbischofsheim, Impfingen und Distelhausen.

Gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation Pflasterpass sollen Kinder spielerisch und angstfrei wichtige Erste-Hilfe-Maßnahmen erlernen. Studien zeigen, dass bereits Vierjährige grundlegende Schritte verstehen und anwenden können.

Das Heeresmusikkorps Veitshöchheim präsentiert unter der Leitung von Hauptmann Wolfgang Dietrich ein vielseitiges Repertoire von klassischer Militär- und sinfonischer Blasmusik bis hin zu modernen Arrangements. Alle Musikerinnen und Musiker sind zugleich auch ausgebildete Sanitäter – ein besonderer Bezug zum Ziel des Projekts, das sie mit großer Verbundenheit unterstützen.

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr