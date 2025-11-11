Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg

Die Benefizkonzert-Reihe der NWZ-Aktion „Gute Taten“ mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Professor Stefan R. Halder gastiert auch in diesem Jahr wieder im Uditorium.

Das Orchester bietet unvergesslichen Hörgenuss für Jung und Alt. Es konnte sich in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt durch das Wirken seines Chefdirigenten, künstlerisch spürbar weiterentwickeln.

Der Reinerlös aus dem Benefizkonzert kommt der NWZ-Aktion „Gute Taten“ zugute.