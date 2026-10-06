Benefizkonzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr

Das Musikkorps der Bundeswehr zählt anspruchsvolle Blasmusik, hochwertige Bearbeitungen klassischer Werke, Märsche und gehobene Unterhaltungsmusik zum Programm.
Info
Das Palatin Ringstrasse. 17-19, 69168 Wiesloch
Konzerte & Live-Musik
Das Palatin Ringstrasse. 17-19, 69168 Wiesloch
Das Musikkorps der Bundeswehr zählt anspruchsvolle Blasmusik, hochwertige Bearbeitungen klassischer Werke, Märsche und gehobene Unterhaltungsmusik zum Programm.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH