Benefizkonzert mit dem SAP-Sinfonieorchester

Nach seiner Gründung 1997 entwickelte sich das SAP Sinfonieorchester unter der musikalischen Leitung und Geschäftsführung von Johanna Weitkamp zu dem heute etablierten kulturellen Leuchtturm der SAP SE.

Anfang 2020 ging die Geschäftsführung an Christian Stumpf über. Neben klassischer, sinfonischer Orchestermusik und kleineren, kammermusikalischen Programmen hat sich das Orchester in den letzten Jahren vermehrt auch Filmmusik- und Symphonic Rock-Projekten gewidmet. Das Orchester trat bereits in regionalen und überregionalen Konzerten im Schloss Heidelberg, dem Rosengarten in Mannheim, der Elbphilharmonie oder dem Schlosstheater in Schwetzingen auf. Die Einnahmen gehen zugunsten örtlicher Vereine und Stiftungen. Präsentiert wird das aktuelle Crossover-Programm „Heaven is a place on earth“.