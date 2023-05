Benefizkonzert mit Maria Noller

In unserem Konzert gehen wir auf eine Reise durch Europa: Deutschland, Österreich, Norwegen, Bulgarien, Polen, Ungarn, Russland und Frankreich, in unterschiedlichen Epochen.

Die Werke entstanden in ungewohnter Auseinandersetzung mit der Volksmusik, mit Literatur oder auch mit einer radikalen Art von Phantasie. Die Pianistin, die dieses Programm z.Zt in erweiterter Form als CD-Projekt realisiert, wird durch den Abend führen. Die Einnahmen des Benefiz-Konzerts sollen der Christoffel-Blindenmission zukommen.

Marija Jankova Noller wuchs in Bulgarien auf, studierte Klavier und Kammermusik an der Musikhochschule in Sofia (Konzertexamen) und unterrichtete an der Pädagogischen Hochschule ihrer Heimatstadt Plovdiv. Auf internationalen Wettbewerben wurden ihr mehrfach Preise zuerkannt. 1980 kam sie nach Hamburg, erhielt eine Stelle an der Staatlichen Jugendmusikschule (für Begabtenförderung) und begann eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland. Die Akademie der Künste Berlin verlieh ihr ein Italien-Stipendium. In der Gedok (Gemeinschaft deutsch-österreichischer Künstlerinnen) engagiert sie sich seit Jahren in leitender Funktion. Als Pianistin tritt sie solistisch wie auch kammermusikalisch mit komponierten und kommentierten Programmen an die Öffentlichkeit. Sie ist Jurorin bei verschiedenen Musikwettbewerben.