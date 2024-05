Benefizkonzert mit "ON THE WAY"

Die Nord- und Südstadtkids der diakonischen Mitternachtsmission laden am 16. Juni 2024, 18 Uhr, zu einem Benefizkonzert in die Nikolaikirche ein.

Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen, musikalischen Abend mit dem Gospelchor "ON THE WAY" unter der Leitung von Thomas Astfalk!

Nord- und Südstadtkids sind stadtteilorientierte Arbeitsbereiche der Mitternachtsmission der Diakonie Heilbronn und wenden sich an Kinder, Jugendliche und junge Volljährige aus der Heilbronner Nord- und Südstadt. Im Haus der Südstadtkids, der Nordstadtkids-WG, dem Kiosk am Industrieplatz und an öffentlichen Plätzen werden jährlich über 500 Kinder und Jugendliche kontaktiert, ca. 200 werden unter anderem in Gruppen und Einzelangeboten, in Hausaufgabenbegleitung und in Werkräumen intensiver begleitet. Nord- und Südstadtkids leisten dabei einen wichtigen Beitrag im Bereich der Prävention und Integration.