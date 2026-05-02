Benefizkonzert mit SaxoStrinx & Kinder- und Jugendchor Believe

Ein mitreißendes Zusammenspiel von Höhepunkten aus Pop und Musicals verspricht das Musikensemble SaxoStrinx gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor Believe - beide stammen aus der unmittelbaren Region.

Bereits im letzten Jahr haben sie die Zuhörer in der vollbesetzten Stiftskirche in Wertheim begeistert. Die kleinen und großen Chormitglieder geben stimmlich alles und bieten bei jedem Lied eine individuelle Choreografie. Das Ensemble SaxoStrinx mit Saxofonen, Klarinetten, Streichern, Bass und Schlagzeug sorgt für den kraftvollen Sound. Zusammen entsteht ein abwechslungsreiches Programm, das Generationen verbindet, Emotionen weckt und pure Freude an der Musik vermittelt.

Das Konzert ist bestuhlt, es werden Erfrischungen angeboten.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen und gehen an Hilfsprojekte für Kinder, die von regionalen Organisationen betreut werden.