Benefizkonzert: Swinging Halloween mit A la Carte swing & more

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr veranstaltet die siebenköpfige Band A la Carte swing & more erneut ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins MUT (Mitmachen und Teilen).

Nach Abzug der Kosten kommt der gesamte Erlös dem Verein zugute.

Die Bewirtung übernimmt MUT ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn ist um 19.00 Uhr.

Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit bekannten Songs aus der Swing-Ära sowie modernen Titeln im unverwechselbaren A-la-Carte-Sound. Das Programm wird durch unterhaltsame Geschichten und interessante Hintergrundinformationen zu den Liedern und ihrer Entstehungszeit ergänzt und es darf auch wieder getanzt werden.