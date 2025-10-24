Benefizkonzert zum 25jährigen Jubiläum von donum vitae Hohenzollern

Der donum vitae Regionalverband Hohenzollern feiert in diesem Jahr sein 25jähriges Bestehen. Im Rahmen dieses Jubiläums findet ein Benefizkonzert des Chores ‚Wir für Euch‘ statt.

Am 24. Oktober, dem letzten Öffnungstag der Ausstellung, findet um 19.00 Uhr ein Benefizkonzert des sozial engagierten Sigmaringer Chores ‚Wir für Euch‘ statt.

Im Jahr 2000 wurde auch der donum vitae Regionalverband Hohenzollern gegründet, der mit Beratungsstellen in Sigmaringen, Bad Saulgau und Hechingen vertreten ist, vom Land Baden-Württemberg und den beiden Landkreisen Sigmaringen und Zollernalb finanziert wird, darüber hinaus aber auch auf Spenden angewiesen ist.

In den zurückliegenden 25 Jahren wurden über 10 000 Beratungsgespräche zu Fragen der Schwangerschaft und zum Schwangerschaftskonflikt geführt und bei fast 10 000 Jugendlichen im Schulunterricht die Themenbereiche Körperwissen, Verhütung, Beziehung, Liebe, Sexualität und zwischenmenschliche Beziehungen behandelt.