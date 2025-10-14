Benefizkonzert

mit dem Heeresmusikkorps Ulm

Das Palatin Staufersaal Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch

Das Heeresmusikkorps präsentiert ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

Neben traditioneller Marschmusik wird auch originale sinfonische Blasmusik mit Bearbeitungen klassischer Werke, moderner Unterhaltungsmusik und Bigband-Sound dargeboten.

Kaufen Sie bereits jetzt Karten für das Konzert (20 Euro / Jugendliche bis 16 Jahren 15 Euro) und unterstützen Sie damit die Jugendstadtkapelle, der der Erlös des Konzertes zu Gute kommt. 

Info

Das Palatin Staufersaal Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Benefizkonzert - 2025-10-14 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Benefizkonzert - 2025-10-14 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Benefizkonzert - 2025-10-14 19:30:00 Outlook iCalendar - Benefizkonzert - 2025-10-14 19:30:00 ical

Tags