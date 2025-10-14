Benefizkonzert

Das Heeresmusikkorps präsentiert ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

Neben traditioneller Marschmusik wird auch originale sinfonische Blasmusik mit Bearbeitungen klassischer Werke, moderner Unterhaltungsmusik und Bigband-Sound dargeboten.

Kaufen Sie bereits jetzt Karten für das Konzert (20 Euro / Jugendliche bis 16 Jahren 15 Euro) und unterstützen Sie damit die Jugendstadtkapelle, der der Erlös des Konzertes zu Gute kommt.