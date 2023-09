Benefizkonzertkonzert - Heeresmusikkorps Ulm

Tickets gibt es auf https://tickets.mvs-sachsenheim.de

Militärmusik aus der Donaumetropole: Das Heeresmusikkorps Ulm spielt bei feierlichen Anlässen, militärischem Zeremoniell und Benefizkonzerten. Ob traditionsreiche Märsche, Klassik, Kammermusik oder Unterhaltung, die Ulmer begeistern ihr Publikum mit leidenschaftlicher Musikalität.

Musik vor Ort

Das Heeresmusikkorps Ulm tritt vor allem in Süddeutschland auf. Vom Bodensee bis Franken, vom Breisgau bis zum Bayerischen Wald umrahmen die Musikerinnen und Musiker militärische Veranstaltungen und gestalten Konzerte.

Vielseitig einsetzbar

Dabei präsentiert sich das Heeresmusikkorps sowohl als Orchester für Marschmusik und sinfonische Blasmusik wie auch in kleineren Bestzungen. Als Kammermusikensemble oder in der volksmusikalischen Egerländer-Besetzung lassen die Ulmer auch Klangfarben jenseits der orchestralen Militärmusik erklingen. Gerade im Advent sind Benefizkonzerte mit sinfonischer Blasmusik und weihnachtlichem Repertoire ein fester Bestandteil des Konzertkalenders.

Musikalische Visitenkarte

Bei großen Musikfestivals und Festveranstaltungen im In- und Ausland repräsentiert das Heeresmusikkorps Ulm die Bundesrepublik Deutschland. In den Auslandseinsätzen umrahmen die Musikerinnen und Musiker Kommandoübergaben oder andere militärische Anlässe, spielen aber auch in der zünftigen Egerländer Besetzung auf oder geben Orchesterkonzerte und gestalten andere Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Truppenbetreuung.