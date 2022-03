Benefizlesung - Zerstörte Straßen

In der ukrainischen Provinz Donbass herrscht Krieg. Eine Autorin begibt sich auf eine Recherchereise an die Front und verliebt sich dort in einen Soldaten. Um sie herum Szenen des Krieges:

Ein Schulleiter gerät in eine Kontrolle und wird dort schikaniert. Eine Sanitäterin trauert um ihren im Kampf getöteten Geliebten, dessen Leichnam sie im Auto transportiert.

Natalia Vorozhbyt hat Berichte aus dem ukrainischen Kriegsgebiet aufgegriffen und in einer Kette von Geschichten verarbeitet. „Zerstörte Straßen“ ist eine Auftragsarbeit für das Royal Court Theatre London und wurde dort 2017 uraufgeführt.