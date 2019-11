Was wäre der Neujahrstag ohne das Charity-Event „Glatze vs. Locke“? Auf der Eisbahn im Park der Schwabenlandhalle treten die Teams im „Besen-Eishockey“ gegeneinander an – ohne Schlittschuhe und Puck, dafür mit Ball und Besen. Spaß ist garantiert.

Veranstaltungsort: Atrium vor der Schwabenlandhalle Fellbach, Guntram-Palm-Platz.