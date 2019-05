Benefizstochern für Malawi

× Erweitern Difäm Stochern bei Wein und Käse für den guten Zweck

Tübingen vom Wasser aus erleben und gleichzeitig Gutes tun: Am 15. Juni 2019 stochern die Studierenden von StuDifäm, der Hochschulgruppe des Deutschen Institut für Ärztliche Mission e. V. (Difäm), auf dem Neckar in Tübingen zugunsten eines Gesundheitsprojektes in Malawi.

Lassen Sie es sich gut gehen bei Käsehäppchen, einem Stück selbstgebackenem Kuchen und einem Glas Wein. Genießen Sie den herrlichen Blick vom Neckar auf die Tübinger Altstadt und spenden Sie dabei für die Gesundheitsversorgung in Malawi.

Der Erlös der Benefiz-Aktion "Stochern & Spenden", die in diesem Jahr zum 9. Mal stattfindet, fließt in ein Projekt zur Verbesserung der Hygieneverhältnisse in Gemeinden des Ntchisi-Distrikt in Malawi. Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit den Menschen vor Ort ihre Gesundheitssituation nachhaltig zu stärken. Hierfür bauen die Bewohner unter anderem regensichere Toiletten und besuchen Schulungen zu Themen rund um Hygiene und Gesundheit.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung am 22. Juni statt.

Informationen und Voranmeldung (für Gruppen empfohlen) unter 07071/70490-15 oder studenten@difaem.de