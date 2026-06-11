Benefizveranstaltung mit Christoph Maul

Er ist Kabarettist, Comedian und Sitzungspräsident der Fränkischen Fastnacht in Veitshöchheim: der gebürtige Schillingsfürster Christoph Maul. Wir freuen uns sehr, dass er im Herbst nach Rothenburg kommt und zugunsten des Hospizvereins auftreten wird.

Mit seinem neuen Programm „live & ungeProbt“ greift Christoph Maul die komischen Seiten des Lebens auf. Der Kabarettist, bekannt als Sitzungspräsident der BR-Sendung „Fastnacht in Franken“, zieht dabei das Lachen aus den realen Momenten des Alltags: Sei es die Achterbahnfahrt voller unerwarteter Wendungen als frischgebackener Vater, der Umgang mit Nachbarn oder Arbeitskollegen sowie den Kuriositäten des Landlebens.

Der Titel ist dabei Programm: Die Auftritte werden flexibel an den jeweiligen Ort, das Publikum und das tagesaktuelle Geschehen angepasst. Maul verbindet persönliche Alltagsbeobachtungen mit dem Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen und schafft so für jede Vorstellung einen individuellen Rahmen.