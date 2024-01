Benefizveranstaltung

Am 6. Februar 2023 wurden die Menschen in der Türkei, in Syrien und den kurdischen Gebieten von einem verheerenden Erdbeben überrascht. Der Integrationsrat, die Stadt­verwaltung und verschiedene Tübinger Vereine haben gemeinsam eine Benefiz­veranstaltung auf die Beine gestellt, um Spenden für die Menschen im Erdbeben­gebiet zu sammeln. Die Spenden kommen vollständig lokalen Hilfsprojekten in den Erdbebengebieten zugute.

Soli-Tickets zur Veranstaltung: Wer nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, Soli-Tickets zu kaufen. Diese berechtigen nicht zum Eintritt zur Benefiz­veranstaltung.