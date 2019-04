Benin Im Land des Voodoo und der Könige

Benin bietet eine Reise für alle Sinne. Sie führt zu der beeindruckenden Wiege des Voodoo, der allgegenwärtig ist.

Neben den Christen im Süden und den Muslimen im Norden, die hier friedlich und verständnisvoll zusammenleben, ist bei allen der Glaube an über 200 Geister verbreitet, offen oder im Geheimen. Da die Menschen stets Wünsche oder Sorgen haben oder auch ein Dank für die Problemlösung ansteht, platzt man immer wieder in eine heißblütige Voodoozeremonie hinein. Ein Farbenrausch für die Kamera sind die auffallenden Baumwollgewänder, die in Benin noch selbst hergestellt werden.Beeindruckend sind auch die Audienzen bei den regionalen Königen und die fröhlichen Tänze.

Kursnr.: 191-11220

Gebühr: 5,00 €