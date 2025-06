Liebe for real!

Nichts ist in dieser Zeit wichtiger als die Verständigung zwischen den Menschen. Deshalb lebt Benjakob für eine Welt, in der Liebe ihren maximalen Raum einnimmt. ​Nach seinen ersten Punkbands in den 90ern und unzähligen als Sänger und Songschreiber gespielten Bühnen mündete das musikalische Schaffen von Benjakob in seinem Debutalbum namens „Iberische Halbinsel“.