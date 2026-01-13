Benjamin Amaru: anmutig, romantisch, nostalgisch. Rund 100 Songs hat der Singer-Songwriter bereits veröffentlicht – darunter im letzten Jahr sein Debütalbum „i always remember all of my dreams“. Seine Songs teilweise so unterschiedlich zwischen Schattenwelten und Glücksmomenten, dass sofort klar ist, Benjamin Amaru verwandelt das, was er sieht, erlebt und fühlt, in Musik. Auf seiner NOSTALGIA 9052 Tour kehrt Benjamin Amaru zu seinen Wurzeln zurück und lässt das Publikum seine emotionalen Geschichten noch intensiver miterleben. Songs und Gefühle, die vielleicht bereits in Vergessenheit geraten sind, werden wiederbelebt und die Nostalgie, die daraus entsteht, zelebriert und gefeiert. Benjamin Amaru ist ein Multiinstrumentalist, der in einer multikulturellen Familie in den grünen Hügeln der Ostschweiz aufwuchs. Für seine vergangene europaweite „dreamers“-Tour verkaufte Amaru über 10.000 Tickets. Auf Spotify generiert er jährlich 22 Millionen Streams, spielte bereits die begehrte Colors Session und wurde bei den MTV EMAs als „Best Swiss Act“ nominiert. Benjamin Amaru macht aber kein Geheimnis daraus, dass die schönsten Erinnerungen für ihn Live-Momente sind, die er bereits mit seinem Publikum im In- und Ausland teilt. Unter anderem am OpenAir St.Gallen, Gurtenfestival oder auch bei ausländischen Gigs wie am Reeperbahn Festival in Hamburg, seinen ausverkauften Club Shows in den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz oder nun auch in England am The Great Escape Festival. „Ich möchte einen Katalog aufbauen, der mehr als nur eine musikalische Persönlichkeit zeigt. Er soll die Karriere eines sich entwickelnden Musikers dokumentieren“, sagt Benjamin Amaru und präsentiert international an elf Terminen mit einer wahnsinnig talentierten, dynamischen Band ein einmaliges NOSTALGIA 9052 Konzerterlebnis.