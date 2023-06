Benjamin Appl Meisterkurs

Benjamin Appl: Bariton Gesangsstudierende der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HMDK) Stuttgart

Der Schüler wird zum Lehrer – und lernt wiederum von seinen Schüler*innen. Zwischen seinem Privatunterricht bei Dietrich Fischer-Dieskau und dem eigenen Beginn seiner Liedgesang-Professur in London lagen für Benjamin Appl nur vier Jahre. Seit 2016 lehrt der Bariton an der Guildhall School of Music and Drama und gibt sein Wissen darüber hinaus bei internationalen Workshops und Meisterkursen weiter. »Das Wunderbare am Unterrichten ist, dass man so viel über sich selber lernt. Ich sehe Lehren als Lernen«, erklärt Appl im Interview mit Klassik Radio. Einen Einblick in eine solche vertrauensvolle und inspirierende Unterrichtssituation können Sie bei dem öffentlichen Meisterkurs am 14. Juli bekommen. Mit ausgewählten Gesangsstudierenden der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HMDK) Stuttgart arbeitet er jeweils 30 bis 45 Minuten am Feinschliff ihrer Liedinterpretation. Für interessierte Zuhörer*innen ist der Unterricht öffentlich, ein Einlass während des Nachmittags ist laufend möglich. Der Einlass ist jederzeit möglich. Eintritt frei. Weitere Infos unter www.schlossfestspiele.de/kalender

