Benjamin Appl & Simon Lepper

Kulturzentrum Prediger Johannisplatz 3, 73525 Schwäbisch Gmünd

„Es war, als hätt’ der Himmel die Erde still geküsst“.

Schumanns Liederkreis op. 39 ist das kongeniale Meisterwerk der Romantik schlechthin. Schönheit und musikalische Poesie kennzeichnen die Lieder des jung verstorbenen George Butterworth. Eine Auswahl aus Hugo Wolfs berühmten Mörike-Liedern komplettiert das Programm.

Benjamin Appl, letzter Schüler von Dietrich Fischer-Dieskau, zählt zu den großen Baritonen der jüngeren Gegenwart, er lebt in London und performt mit seinem sensiblen Liedpartner Simon Lepper.

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Kulturzentrum Prediger Johannisplatz 3, 73525 Schwäbisch Gmünd
Konzerte & Live-Musik
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