BENJAMIN FRIESINGER QUARTETT (presented by HMDK Stuttgart)

Kraftvolle Melodien, ausgefeilte Kompositionen und lebendige Arrangements – das Benjamin Friesinger Quartett vereint all dies in einem einzigartigen Klangspektrum. Angeführt vom jungen Pianisten Benjamin Friesinger, der mit seiner Formation erneut die Bühne betritt, entsteht eine energiegeladene Musik, die Grenzen zwischen Stilen und Genres überschreitet und auf Bezügen zur Musikgeschichte aufbaut.

Das Quartett besteht aus erfahrenen Musikern, die ihre Fähigkeiten in den Dienst eines gemeinsamen Klangs stellen. Ihre Kompositionen und Arrangements sind präzise ausgearbeitet und bleiben gleichzeitig eng mit ihren improvisatorischen Wurzeln verbunden. Jedes Stück zeigt die gute Abstimmung und das musikalische Verständnis der Gruppe.

Nach ihrem Debüt in der Stuttgarter Jazz-Szene entwickelt sich die Band nun musikalisch weiter – mit einer Mischung aus spannenden Neuinterpretationen seltenerer Standards und vielen Eigenkompositionen.

Besetzung: Benjamin Friesinger (p); Lars Krech (tr); Nils Becker (b); Jens Hilke (dr)