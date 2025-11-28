Benjamin Friesinger/Lars Krech Quartett

Hier präsentiert der Jazzkeller die Zukunft des Jazz Teil 2 mit einer Band, die sich an der HMDK Stuttgart formiert hat und Anfang des Jahres ihr Debüt dort gab.

Von der Städtischen Musikschule Esslingen aus startete Lars Krech in der Bigband, inzwischen bescheinigt man ihm einen strahlenden Trompetenton. Der war zu hören bei den Klassiker-Filmtagen, wo er z.B. den Film „Fahrstuhl zum Schafott“ mit einem fulminanten Solo einleitete.

Das Quartett wird angeführt vom jungen Pianisten Benjamin Friesinger, der sowohl Wert legt auf Bezüge zur Jazztradition als auch auf ausgefeilte Eigenkompositionen, melodiös und lebendig arrangiert. Die beiden für die Rhythmik zuständigen Musiker Andreas Riester und Jens Hilke tragen bei zu einem äußerst klaren Sound, mit dem die Band dem Jazzgenre neue Facetten abgewinnen möchte.

Das Publikum darf gespannt sein auf ein abwechslungsreich gestaltetes Konzert dieser jungen Musiker aus der Region!