Benjamin Himpel / Benedikt Jahnel “The Art of Duo”

Ein außergewöhnliches Duo und außergewöhnliche Musik.

Die Musik des Wahlberliner Pianisten Benedikt Jahnel und des Reutlingers Benjamin Himpel am Saxofon bewegt sich zwischen kammermusikalischem Jazz und Klassik.Dabei entsteht ein poetischer Dialog mit lyrischen Melodien, komplexen rhythmischen Geweben und fein verwobenen Harmonien.

Jahnel und Himpel verbindet nicht nur die Liebe zur Musik und zum Klang, sondern auch ihre wissenschaftliche Arbeit. - beide sind studierte Mathematiker. Benedikt Jahnel ist ein international gefragter Pianist und Komponist.

Er konzertierte in der Carnegie Hall, bei Jazz Baltica, in den letzten Jahren in fast 50 Ländern. Veröffentlichungen bei ECM und ACT dokumentieren seine klare, dramaturgisch durchdachte Klangsprache.

Benjamin Himpel ist Saxophonist mit klassischem Hintergrund und vielseitig aktiv mit eigenen Projekten im Raum Stuttgart. In diesem Duo verbinden sich organisch Intellekt und Gefühl, verbinden sich Freiheit und Struktur, da treffen sich zeitgenössischer Jazz, moderne Klassik und Minimal Music.

Dabei klingt das Ganze weder kompliziert noch konstruiert, sondern - so die Presse - „straight und kompakt, ohne aufgesetzte Klangexperimente, wunderbar lebendig und präzise.“