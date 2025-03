Benjamin Himpel & Benedikt Jahnel - The Art of Duo

Die Professoren Benjamin Himpel und Benedikt Jahnel teilen die Leidenschaft für die Schönheit von Mathematik und Musik, die sich auf vielfältige Weise in ihren Kompositionen und Improvisationen widerspiegelt und das Publikum in ihren Bann zieht. Dabei entstehen organische Gesamtkunstwerke, in denen nahtlos verwobene Spannungsbögen und Improvisationen miteinander verschmelzen.

Die ausbalancierte Verbindung von Minimal Music, komplexen Rhythmen, gesanglichen Melodiebögen und multidimensionalen Harmonien zeichnen das Spiel von Benedikt Jahnel aus. Der Wahlberliner schafft mit seinen Kompositionen filigrane Strukturen, die auf den Zuhörer einen fast magischen Sog ausüben. Seine zweite Passion, die Mathematik, fließt im besten Sinne in seine Musik mit ein: kristallklare Transparenz und große Formen bilden den Rahmen für starke Stimmungen. Konzertreisen in knapp 50 Länder, Auftritte unter anderem auf dem Montreal Jazzfestival, Jazz Baltica, oder in der Carnegie Hall New York, sowie zahlreiche Aufnahmen als Sideman und Solist bei ECM und ACT zeugen von seiner unbändigen Schaffenskraft und Energie.

Der in Berlin geborene Saxophonist Benjamin Himpel erhielt eine klassische Ausbildung bei Wolfgang Kogler und Ulrich Krieger, die er durch Jazzunterricht bei Gebhard Ullmann, Mack Goldsbury und Uli Lenz erweiterte. Nachdem er mehrere Preise bei "Jugend musiziert" gewann und im Berliner JugendJazzOrchester mitspielte, entwickelte er seine musikalische Identität vor allem während Studienaufenthalten in den USA und Dänemark. Dort lernte er von renommierten Musikern wie Steve Coleman, Mike Zilber, Mike Lee und David Baker. Seitdem prägt eine klangliche Vielfalt, die häufig auch ungewöhnliche Blasinstrumente einbezieht, seine musikalische Ausrichtung. Benjamin Himpel gründete unter anderem das Saxophone Cartel, ein Ensemble aus sechs Holzbläsern, sowie Antizyklon, bestehend aus drei Holz- und zwei Blechbläsern.