Benjamin Himpel Quartett feat. Benedikt Jahnel

Benjamin Himpel und Benedikt Jahnel verbinden in ihrer Musik die Klarheit der Mathematik mit der Ausdruckskraft des zeitgenössischen, kammermusikalischen Jazz.

Ihre Musik bewegt sich zwischen Jazz und Klassik, inspiriert von Minimal Music, komplexen Rhythmen, lyrischen Melodien und fein verwobenen Harmonien.

Benedikt Jahnel, international gefragter Pianist und Komponist aus Berlin, beeindruckt mit kristallklaren Strukturen und dramaturgischer Tiefe. Konzerte in der Carnegie Hall, bei Jazz Baltica und in fast 50 Ländern sowie zahlreiche Veröffentlichungen bei ECM und ACT dokumentieren seinen künstlerischen Weg.

Benjamin Himpel bringt als vielseitiger Saxophonist mit einzigartigem Klang seltene Instrumente wie Kontrabassklarinette und Basssaxophon ins Spiel und prägt die Stuttgarter Szene mit eigenen Projekten.

Zusammen mit Moritz Holdenried am Bass und Felix Eckenfelder am Schlagzeug entsteht ein intensives, vielschichtiges Klangbild, das Kopf und Herz gleichermaßen anspricht.