Benjamin Wittiber Quartett

Benjamin Wittiber (Vibraphon), Matthias Dörsam (Saxophon), Michael Heise (Bass), Peter Weiner (Drumset): Die Musik dieser Formation besteht aus Kompositionen von Benjamin Wittiber.

Die musikalischen Inhalte bewegen sich in der Jazz-, Latin- und Fusionmusik. Groove, Sounds und Virtuosität versprechen das besondere Live-Erlebnis bei jedem Konzert. Gerade Saxophon und Vibraphon verbinden sich zu einer hörenswerten besonderen klanglichen Einheit. Das Quartett offeriert bei seinem Konzert in der Stiftskirche Sunnisheim eine ganze Palette von Klangfarben, Texturen und musikalischen Maserungen, die vor allem bei den Solos zu ihrer Form finden. All die Schönheit und die Mannigfaltigkeit des Vibraphons und auch des Saxophons kommen dadurch zum Ausdruck, und nicht nur Jazz-Hörer werden dieses Quartett zu schätzen wissen. Die Band besteht ausschließlich aus hochkarätigen und professionellen Musikern der deutschen Jazzszene. Benjamin Wittiber hat sich mit exzellenten Musikern zusammengetan, die alle einen fantastischen Sinn für seine Kompositionen aufweisen. Jeder einzelne verbindet sich auf seine Art und Weise mit dieser Musik.