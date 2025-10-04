Emotionale Geschichten, sehnsüchtige Hymnen und Texte, die das menschliche Miteinander aufs Schönste ausleuchten: Mit dieser Mischung hat sich der Songwriter Benne in den letzten Jahren die Herzen einer ständig wachsenden Fangemeinde erspielt. Ein Höhepunkt seiner Konzerte sind die ganz kleinen, nahen Momente. Nur eine Stimme, ein Instrument - und Bennes Geschichten werden auf einmal zu den eigenen und vereinen den Raum. „Alleine zu spielen hat immer seine ganz eigene Magie. Ich hatte, nachdem ich sehr viele Band Shows zum Album gespielt habe, den starken Wunsch mit den Geschichten jetzt nochmal näher und intimer an die Leute ranzukommen.“

Seine Shows sind für jeden Konzertfan ein absolutes Highlight. Und jetzt ist Benne zum ersten Mal seit Jahren wieder mit verschiedenen Instrumenten im Gepäck solo auf Tour.