Bennewitz-Quartett – An der Schwelle zur Ewigkeit

Das Programm vereint drei Stücke, die in einer Situation großer physischer oder psychischer Schwierigkeiten komponiert wurden, aus der es offensichtlich keinen Ausweg mehr gab.

Smetana komponierte sein 2. Streichquartett taub und unter häufigen Halluzinationen leidend, Britten ist von Krankheit erschöpft und stirbt am Abend vor der Uraufführung seines Quartetts, und Mendelssohn, erschüttert von der Nachricht vom frühen Tod seiner geliebten Schwester Fanny, komponierte sein Quartett op. 80. Bei seinem ersten Besuch am Grab seiner Schwester erlitt er einen Nervenzusammenbruch und starb fünf Wochen später.

In der weltweiten Kammermusikszene gilt das Bennewitz Quartett als der Kulturbotschafter Tschechiens. Es begründete seine Karriere als 1. Preisträger zweier der renommiertesten Wettbewerbe für Streichquartette: Osaka 2005 und Prémio Paolo Borciani in Italien 2008. Regelmäßig gastiert das Ensemble im Konzerthaus Berlin, dem Théâtre des ChampsElysées Paris und der Wigmore Hall London. Darüber hinaus gibt es eine alljährliche US-Tournee.

Erleben Sie Musik, die unter die Haut geht!

Jakub Fiser, Stepan Jezek (Violine)

Jiri Pinkas (Viola)

Stepan Dolezal (Cello)

Bedrich Smetana: Streichquartett Nr. 2

Benjamin Britten: Streichquartett Nr. 3

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Streichquartett f-Moll op. 80