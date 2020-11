Jakub Fišer, Violine - Štěpán Ježek, Violine - Jiří Pinkas , Viola - Štěpán Doležal , Violoncello

Smetana Streichquartett Nr. 2 d-MollSchumann Streichquartett F-Dur op. 41/2Dvořák Streichquartett G-Dur op. 106

Nach einigen Jahren Pause zum zweiten Mal zu Gast in Stuttgart: das tschechische Bennewitz Quartett, welches zu den prominentesten Vertretern des Faches in seiner Heimat gehört. Von dort bringen sie die bedeutendsten – wenn auch nicht zwingend populärsten – Streichquartette ihrer musikalischen Vorfahren Smetana und Dvořák mit. Schumanns dazwischen erklingendes Streichquartett in F-Dur gehört mit zur ersten Renaissance des Genres nach den Giganten von Haydn bis Schubert.