benno! vereint Haltung, Sound und Hunger wie kaum ein anderer junger Künstler derzeit.

Mit seinem unverwechselbaren Mix aus modernen Trap-Elementen, Grime-Referenzen und melodischem Rap trifft er den Nerv einer Generation, die keine Genre-Grenzen kennt. Sein größter Hit ,,Dein Mann Freestyle" ging nicht nur durch die Decke, sondern zeigte auch, was benno! ausmacht: das Talent, persönliche Erfahrungen in kraftvolle Songs zu verwandeln, die gleichzeitig feiern, erzählen und berühren können.

Was ihn so besonders macht, ist seine Leichtigkeit im Umgang mit Sprache, sein sicheres Gespür für Ästhetik und seine Präsenz - ob digital oder live auf der Bühne. benno! ist nicht einfach ein junger Rapper - er ist ein Künstler mit Vision, mit Haltung und einer klaren Richtung. Eine Stimme, die gehört werden will - und gehört werden wird.