Benny Benack III Quartet

Der Trompeter, Sänger und Entertainer Benny Benack III zählt zu den markantesten Stimmen des zeitgenössischen Jazz. 2024 wurde er vom renommierten Down Beat Magazine als Rising Star in der Kategorie „Male Vocalist“ ausgezeichnet. Als New Yorker Künstler verbindet er modernen Jazz mit dem eleganten Charme klassischer Crooner und begeistert damit Publikum wie Kritiker gleichermaßen.

Regelmäßig an der Seite von Größen wie Christian McBride, Emmet Cohen und Veronica Swift zu erleben, präsentiert Benack sowohl eigene Kompositionen als auch fein gearbeitete Neuinterpretationen bekannter Jazzstandards. Begleitet wird er von einer hochkarätigen Rhythm Section mit André Weiss, Joel Locher und Xaver Hellmeier – drei im BIX bestens bekannten Musikern, die seit Jahren zur ersten Liga der Szene zählen und national wie international vertreten sind.

Besetzung: Benny Berneck III (voc); André Weiss (p); Joel Locher (db); Xaver Hellmeier (dr)