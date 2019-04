Benny Green wurde in den 90er Jahren in Ray Browns Trio berühmt. Gleichzeitig gründete er auch ein eigenes Trio, um seine musikalischen Ideen zu verwirklichen. Mit dem Bassist Mike Gurrola, der ebenfalls von Ray Brown beeinflusst wurde, und dem Schlagzeuger Aaaron Kimmel kommt Benny Green in den Jazzkeller Esslingen. Greens spektakuläre Technik, sein kräftiger Anschlag und seine sprudelnden Ideen überbieten jede Tradition und definieren den Modern Jazz neu. Jedes Live-Konzert erklingt dabei völlig anders, denn Benny Green wird nicht müde, seine musikalische Individualität ständig aufs Neue zu erschaffen.

Benny Green / Piano

Mike Gurrola / Bass

Aaron Kimmel / Schlagzeug