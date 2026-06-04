Benny Hiller

Eine wunderbar originelle Mischung aus Show, Comedy, Kabarett und Vier Oktaven Gesang!

Eine vier Oktaven Stimme, ein Pianist und Multiinstrumentalist, eine Rampensau, ein Poet und Comedygedichtschreiber…. Das alles vereint in einer Person.

Deine Ohren werden Augen machen.

Der studierte Komponist, der 2015 bei den New York Filmfestivals die silberne Weltmedaille bekam, ist nicht nur Musikproduzent vieler Musiken aus unterschiedlichen Genres, er ist Liveperformer mit einer Vier Oktaven Stimme gesegnet, mit Groove im Blut und dem Schalk im Nacken….alles außer langweilig. Er ist einzig – nicht immer artig.

Auf großen Musical – und Varietébühnen spielte er mit Stars wie Eartha Kitt, den Kessler Zwillingen, Brigitte Mira, Helen Schneider und anderen Größen.

Mit glockenklaren sopranigen Höhen, hauchigen Popgesängen, aussergewöhnlichen Instrumenten und frech-fröhlichen Comedyeinlagen bringt er sein Publikum zum