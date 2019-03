Benztown Artists pres. Herz & Seele - Yetti Meissner uvm.

Sodele, Ihr Lieben – die nächste Herz & Seele wird romantisch! Also… jetzt kein Candle Light Dinner oder so. Viel besser! Es geht ab ins Romantica! Intime und schwitzig-heiße Atmosphäre, dazu liebreizende elektronische Klänge von sorgsam ausgewählten Musikanten.

Ein Date, das garantiert für Herzklopfen sorgt *schmelz*. Und ihr wisst ja: Herz & Seele – das L steht für Abfahrt! Denn bei der dritten Ausgabe seiner Partyreihe macht Patze mal wieder ordentlich Dampf (…und bedient vielleicht die Lichtanlage – we´ll see). Warum? Na, da hilft ein Blick aufs Line Up! Wir dürfen die illustren Gäste an dieser Stelle mal vorstellen. Ist auch besser, sich vorher zu kennen – man verbringt schließlich die ganze Nacht miteinander, hm?

Yetti Meiddner gehört seit 2012 zur lebenden Berliner Club-Legende Sisyphos, einem der wichtigsten Clubs der Republik. Sie ist gebürtige Berlinerin, und kennt sich dementsprechend aus mit Zeugs, das Menschen auf der Tanzfläche zum Rasen bringt. Immerhin legt sie regelmäßig in der riesigen Hammahalle auf, wo sie mal kurz 1000 Clubber um den Verstand bringt. Und das garantiert nicht mit KuschelRock, sondern mit quirligem und fluffigem Techno. Eine ganz leidenschaftliche Mischung, die sie auch über die Grenzen Deutschlands hinweg präsentiert.

Alex Eigner stammt aus Wien, und ist Teil der Veranstalter-Kollektive „Tanz durch den Tag“ und „Superlimonada“. Bei beiden Events geht’s ganz schlicht und ergreifend ums gemeinsame Feiern in Harmonie – gern mit a bisserl Deko und Glitzer! Wenn er in seiner Heimatstadt nicht gerade in einer seiner kreierten Märchenwelten spielt, dann legt er gern auch mal im Berliner Club Sisyphos auf. Und auch da bekommen die Menschlein dann das auf die Ohren, was sie so sehr an ihm lieben: Hochgradig emotionale, druckvollen extatischen Techno, versetzt mit hypnotischen Gesängen und – jo, warum nicht – auch Naturgeräuschen. Klingt nicht nur subber, isses auch!Philipp Werner sorgt in dieser Nacht für den lokalen Schub, Schub, Schubidu! Er ist Party-Mitbegründer von „Bass am Sonntag“ und ein echter Fachmann für drückende Beats, der seit vielen Jahren den Sound des Stuttgarter Nightlifes mit innovativen und mitreißenden Techno- und House-Sets prägt. Als feste Kessel-Partyinstanz bespielt er regelmäßig die besten Clubs in und um Stuttgart – auch Festivals wie das SEMF sind dabei!