Beobachtungsabend Sternwarte

Beobachtungsabend in der Sternwarte Weikersheim, bei klarem Himmel. Mit den Teleskopen die Sterne und Planeten beobachten und im Vortragsraum viele interessante Dinge über das Universum erfahren - das gibt es an der Sternwarte in Weikersheim.

Wollten Sie schon immer einmal den Mond oder Planeten durch ein Teleskop beobachten? Sind Sie fasziniert von Sternen und Weltraum? Dann kommen Sie an die Sternwarte nach Weikersheim zu einem der angebotenen Beobachtungsabende. Der Blick durch die Teleskope sowie Erläuterungen zum Sternhimmel und multimediale Eindrücke stehen im Mittelpunkt der Führungen. Für die Beobachtungsabende ist keine Anmeldung erforderlich, diese finden jedoch nicht bei bedecktem Himmel statt. Alle Führungen und Beobachtungsabende sind kostenfrei, die Sternwarte Weikersheim wird ehrenamtlich auf Spendenbasis betrieben.