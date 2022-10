Beppe Gambetta hat die auftrittsarme Corona-Zeit genutzt um sein inzwischen vierzehntes Soloalbum zu produzieren. Und wieder liefert er den Beweis, dass er ein Meister der Gitarre ist. Geboren in der Hafenstadt Genua und aufgewachsen mit der nordamerikanischem Gitarrenspiel­technik Flatpicking, entwickelte er einen einzigartigen, fesselnden Gitarrenstil und eine individuelle Spieltechnik.

Auf seiner Tournee ist er auch als gefühlvoller und weiser Songwriter zu erleben. Sein neues Album „Where the Wind Blows/Dove Tia O Vento“ ist eine Sammlung von Liedern und Melodien, alle von Gambetta geschrieben und arrangiert und dreisprachig: Englisch, Italienisch und Genueser Dialekt. Er erzählt in den vorwiegend autobiografischen Liedern von seiner Familie und seiner Heimatstadt Genua, sein Leben als Musiker on the road, seinen musikalischen Vorbildern und von der Liebe seines Lebens.

Beppe Gambetta verzaubert sein Publikum mit gefühvollen Songs, seinen amüsanten Geschichten und vor allem mit seinem großartigen Gitarrenspiel – er ist nunmal einer der besten Plektronspieler weltweit.

Info: www.beppegambetta.com

Konzert in Kooperation mit dem Kulturamt Marbach.

Karten gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen - in Marbach bei Foto Beran (Marktstraße 32) und Euli-Service (Hauptstraße 8 in Rielingshausen).

Im Internet sind Karten unter www.reservix.de (Suche nach Marbach am Neckar) sowie über die Tickethotline 01806 700 733 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz können die Kosten abweichen) erhältlich.

Die Abendkasse öffnet um 18.00 Uhr.