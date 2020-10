Der schier unerschöpfliche Reichtum des traditionellen italienischen Liedguts hat es Beppe Gambetta seit langem angetan. Wiederentdeckt und neu arrangiert gibt der begnadete Gitarrist aus Genua den Werken der „Cantautori“, der italienischen Liedermacher, mit seinem Projekt „Canzoni“ eine ganz besondere Bühne. Beppe erzählt Geschichten, übersetzt Texte, singt in verschiedenen regionalen Dialekten und nimmt seine Gäste auf eine wunderbare musikalische Reise durch Italien mit.

Gambetta liebt es, die kraftvolle, poetische Bedeutung der Lieder aufzugreifen und mit außerordentlicher Kreativität und seiner Brillanz an der Akustikgitarre hinreißend zu präsentieren. Grandiose Stücke von Fabrizio De André und die neue Lieder von der CD “Where The Wind Blows” sind in diesem einzigartigen Programm zu hören.

Natürlich wird Beppe Gambetta auch mit „Canzoni“ seiner Spielweise, die durch blitzschnelle Licks und offene Stimmungen überzeugt, treu bleiben. Freuen Sie sich deshalb auf ein Wiedersehen mit einem der ganz Großen der Akustik-Gitarren-Szene!

Begleitet wird Beppe Gambetta von dem Bassisten Florian King