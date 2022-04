Bernd Kohlepp

Der schräge Schwabe mit den gefährlichen Geistesblitzen feiert 2022 gleich mehrere Jubiläen. Dazu lädt er einige seiner best friends auf die Bühne ein. Und natürlich sein Publikum, um mit dabei zu sein. Bernd Kohlhepp, Erfinder des schlitzohrigen Kultschwabens, kommt es wie eine Ewigkeit vor. Er ist Schwabe aus Leidenschaft und Komiker aus Berufung. Er zählt seit den 90er Jahren zu den festen Größen der Comedy-Szene. Der Vollblutkomiker, Kabarettist, Entertainer ersten Grades und Improvisationskünstler singt, tanzt, schwadroniert mit dem Publikum – und weiß vor allem eines: in Wahrheit ist alles ganz anders als in Wirklichkeit. Zum Jubiläum laden Bernd Kohlhepp und Herr Hämmerle ihre best friends zum Feiern mit den Zuschauern ein. Lassen Sie sich überraschen, wer außer Frau Schwerdtfeger noch dabei sein wird! Wer Bernd Kohlhepp kennt, weiß, dass keine Vorstellung wie die andere ist.