THE OUR LOVE IS CLOSER- 2023 TOUR

Gerade erst auf dem Straßenmusik Festival in Ludwigsburg abgeräumt und ein paar Monate später Solo im Scala. Beranger.

Extreme prägen die epischen Strukturen, aus denen Berangers einzigartiger Sound entsteht. In verrückten Arrangements taucht Beranger seine Zuhörer gleichzeitig in Eisbäder und lässt sie in Flammen aufgehen. So wie auf ihren Platten Düsterkeit und Ekstase aufeinanderprallen, treffen ihre schweren Klavierarrangements auf kraftvolle Trommeln und einen Live-Bandsound, der nun auch Gitarre und Bass umfasst.

Berangers unaufhaltsame Live-Energie infiziert jeden, von Indie-Kids bis hin zu reiferen Rockern. Die meisten Zuschauer sind treue Fans, die sie bei unzähligen intimen Straßenmusikauftritten auf den Straßen Berlins entdeckt haben. Beranger, der Außenseiter des klassischen Klaviers, hat die Herzen und Köpfe der Menschen durch sein schieres Talent und die Integrität seines Klangs erobert.

Ihre melodischen Erzählungen bewegen sich zwischen Vanille und Gewalt und sind oft gleichzeitig fesselnd und erschreckend. Beranger ist im Herzen eine Straßenmusik-Band und schreckt mit ihren explosiven Refrains nicht vor riskanten Piano-Breakdowns zurück, was für einige Fans europäischer Straßenmusik sofort erkennbar ist.

Nach ihrer allerersten Tour im Jahr 2022 und mit fast 1500 verkauften Tickets geht Beranger im November 2023 wieder auf Tour in Deutschland, Österreich und erstmals auch in die Schweiz! Ihre energiegeladenen Shows auf den Straßen Deutschlands haben ihnen die immer größere Aufmerksamkeit von Passanten eingebracht und im Jahr 2023 werden viele neue Singles der Band veröffentlicht, darunter „Our Love Is Closer“ und „The Bitter End“.

Nachdem Beranger gerade den ersten Platz beim Ludwigsburger Straßenmusikfestival 2023 gewonnen hatte, etablierte er sich endlich als bekannter Name für Straßenmusik und von Klavier durchdrungenen Poprock in Deutschland.

Kommt zum Rocken, verliert euch in ihren mitreißenden Pop-Rock-Hymnen und erlebt eine unvergessliche Nacht voller Gesänge und Headbangen zu klassischem Klavier und pochenden Schlagzeug-Breakdowns!

