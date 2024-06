Frau – Beruf – Zukunft

Zeit für Familie und Zeit für Beruf. Wir blicken an diesem Vormittag auf ihre Chancen beim beruflichen Wiedereinstieg und der (neu) Orientierung.

Zeit für Familie und Zeit für Beruf. Wir blicken an diesem Vormittag auf ihre Chancen beim beruflichen Wiedereinstieg und der (neu) Orientierung. Wir informieren über Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten. Wir bieten Input zu Zielen und Werten, sie können sich führen lassen durch das Berufsinformationszentrum und Berufsfelder kennen lernen. In einem Beratungsgespräch erörtern sie ihre individuellen Gestaltungsmöglichkeiten Vortrag: Wie der Einstieg gelingt Weiterbildungsparcour Parallel: 1. Welche Werte will ich in meiner zukünftigen Tätigkeit nicht missen? Welche Werte bestimmen deine Zufriedenheit im Beruf! 2. Wie haben sich Berufe verändert. Werfen sie einen Blick ins BIZ 3. Beratungsgespräche für ihre individuelle Planung. Die Beraterinnen der Kontaktstelle Frau und Beruf Ludwigsburg-Region Stuttgart und der Agentur für Arbeit Waiblingen sind vor Ort für Sie da.