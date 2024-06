Triumph der Gewalt - drei deutsche Jahre 1932 bis 1934. Die Chronik einer Katastrophe

Intrigen, Machtkämpfe, Terror: Der Historiker, Journalist und Buchautor Ralf Zerback referiert in historischer Nahsicht über drei turbulente deutsche Jahre, die das Ende der ersten Demokratie markieren. Mit einem Sinn für die Stimmungen der frühen 30er Jahre zeigt er, wie schon einmal Rechtspopulisten die Gesellschaft spalteten und einen totalen Machtanspruch durchsetzten – eine erschütternde Erzählung vom Ende der Demokratie und dem Weg in die Diktatur. Vor den gegenwärtigen politischen Entwicklungen so aktuell wie schon lange nicht mehr.

In Zusammenarbeit mit dem Förderverein Zentrale Stelle