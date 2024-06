Kinderuni - Vorlesung: Das Roboterrennen! Wer schafft es am schnellsten aus dem Labyrinth?

Jun.-Prof. Dr. Heiko Holz, Informatik und Informatikdidaktik mit Schwerpunkt Digitalisierung im Bildungsbereich

Er wurde zum 01.04.2023 auf die Juniorprofessur für Informatik und Informatikdidaktik mit Schwerpunkt Digitalisierung im Bildungsbereich an die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg berufen.

Veranstalterin ist die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg.

Das Roboterrennen! Wer schafft es am schnellsten aus dem Labyrinth?Spielerischer Einstieg in das Programmieren mit Robotern

Programme und Programmcode stecken in fast allen Dingen aus unserem Alltag! Aber was hat Zähneputzen und eine elektrische Zahnbürste mit Programmieren und Robotern zu tun? Wie funktionieren Programme eigentlich und woraus bestehen sie? Und was ist überhaupt ein Algorithmus?Diese und weitere spannende Fragen aus der Informatik und Programmierung können Kinder an der PH Ludwigsburg gemeinsam erkunden – und sogar selbst programmieren!Dabei werden zuerst die unterschiedlichen „Bausteine“ entdeckt, aus denen man Programme bauen kann. Danach gehts bei spannenden Herausforderungen ans Programmier-Rätsel lösen: Wer schafft es am schnellsten mit seinem oder ihrem Roboter aus dem Labyrinth?Die Kinder können nicht nur Programmcode schreiben, sondern direkt mit echten Robotern herausfinden, ob sie das Rätsel geknackt haben.

Bei dieser Kinderuni Vorlesung bekommen die Kinder spannende Einblicke in die Welt der Informatik, Computer und Roboter geben. Die Veranstaltung ermöglicht einen spielerischen Einstieg, die Kinder brauchen dafür kein Vorwissen – nur Neugier und Freude am Knobeln, Entdecken und Ausprobieren.