MXDMCN The New Organ Trio

Die Hammond schmatzt, die Drums beben und die Saiten dampfen, wenn Martin Meixner, Daniel Mudrack und Christoph Neuhaus gemeinsam in ihre eigene virtuose Welt aus Jazz & Soul abheben. Drei herausragende Musiker aus Süddeutschland mit einer besonderen Verbindung und einer kollektiven Mission - spread the music & feel the vibe!

Es köchelt der gemeinsame Groove als zentraler Stoff und das Trio manövriert geschickt zwischen ungestüm und sanft in der geschichtsträchtigen Hammond-Trio Formation, wo jeder seinen Platz hat. Eine echte „Band of Brothers“, die stilvoll und emotionsgeladen mitten ins Herz trifft.

Martin Meixner ist ein Teamspieler. Er ist nicht schuld daran, dass sein Spiel die Aufmerksamkeit auf sich zieht – er kann einfach zu viel, als dass es sich vermeiden ließe. Dieser Musiker bleibt nicht an der Oberfläche der Effekte. Nur an den Tasten zu röhren, genügt ihm nicht. Und so brüllt und faucht Martin Meixners Orgel nicht nur, sie wimmert und schnurrt auch, spielt Spielchen, macht schöne Augen und packt dich schließlich doch am Hals.

Daniel Mudrack trommelt im Moment, spielt was er fühlt, und gibt was er hört. Er zählt zu den vielseitigsten Schlagzeugern, der das Band zwischen Jazz und Soul sowie Pop und Rock eigenständig und kreativ zu spannen weiß. Er vermischt Genre-übergreifend Strukturen, Formen und Klänge und kreiert dabei neue Wege, die stets in der Interaktion mit seinen Mitmusikern stehen.

Der Gitarrist Christoph Neuhaus, Landesjazzpreisträger BW 2021 und seit 2023 Mitglied der SWR Big Band, ist ein Musiker geformt aus Gefühl, Gehör & Technik an der Schnittstelle zwischen Jazz, Groove, Blues und Folk. Ein facettenreicher Charakter aus Ecken und Kanten, mit rauen und glatten Seiten. Dabei ist er nicht der Typ der aneckt, aber einer der auffällt und Spuren hinterlässt im Gefüge der Gruppe und im Ohr des Zuhörers..

Besetzung:

Martin Meixner - Hammond Organ

Daniel Mudrack – Drums

Christoph Neuhaus - Guitar