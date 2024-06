Biertasting und Weinevent am Weinberghaus

Ein gemütlicher Tag am Weinberghaus mit Wein aus der Region und internationalen Bier

Der Sonntag startet mit einem Weißwurstfrühstück! Dazu stellen zwei Winzer ihren Wein vor, der in der Region angebaut wird. Gleichzeitig findet ein Biertasting mit internationalen Biersorten mit Vanessa von "hop around the world" statt. Für jeden ist etwas dabei. Der WOG Hoheneck sorgt mit leckeren Speisen für eine gute Grundlage. Die Teilnahme ist kostenlos, ob Mitglied oder nicht. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!