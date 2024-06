Sie geraten in Ihrem Alltag in Situationen, in denen Sie sich unwohl fühlen oder sogar eine Gefährdung befürchten?

Wir bieten einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsworkshop für FLINTA mit Yvonne Wolz

Gerade FLINTA kommen immer wieder in Situationen, in denen sie sich unwohl fühlen, sie mit Sexismus und Homo-/Transphobie konfrontiert werden oder Orte meiden, an denen sie Übergriffe befürchten. In dem Workshop bekommt ihr praxis- und alltagsnah Einblicke in die Grundtechniken der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, so dass ihr Gefahrensituationen schon im Vorfeld erkennen und im Ernstfall effektiv handeln könnt.

Der 4-stündige Kurs beinhaltet folgende Elemente:

Gewaltprävention (Wie kann ich möglichen gefahrvollen Situationen aus dem Weg gehen? Wie kann ich nicht leicht zum „Opfer“ werden? Wie kann ich meine eigene Grenze wahrnehmen?)

Selbstbehauptung (Wie kann ich mich verbal zur Wehr setzen? Wie kann ich Stimme, Mimik und Gestik effektiv einsetzen? Wie kann ich deeskalierend auftreten und handeln?)

Selbstverteidigung (Wie kann ich im Ernstfall schnell und effektiv handeln? Was sind besonders verletzliche Stellen des Körpers? Griffbefreiungen, Schlag- und Tritttechniken)

„Ihr müsst für den Kurs weder sportlich sein noch Vorkenntnisse mitbringen. Am besten tragt ihr bequeme Kleidung. Ich gehe gerne auf eure Bedürfnisse und Fragestellungen ein.“ - Yvonne Wolz

Ort: Frauen für Frauen e.V., Abelstraße 11 in Ludwigsburg

Zielgruppe: Fachkräfte sowie alle Interessierten

Anmeldung: über das Online-Anmeldeformular auf der Homepage http://www.frauenfuerfrauen-lb.de/fortbildungen/