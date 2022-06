Beratungsabend: Studieren an der Uni Hohenheim

Studieren, aber was? Vielleicht etwas mit Ernährung, Wirtschaft, Natur oder Nachhaltigkeit? An ihrem Beratungsabend stellt die Universität Hohenheim in Stuttgart ihr Studienangebot vor. Sie informiert über das spezifische Studienangebot, die Bewerbungs- und Zulassungsvoraussetzungen und gibt Tipps und Hilfestellungen auf der Suche nach einer guten Studienentscheidung. Im Anschluss an die Präsentation werden Fragen beantwortet.

Die Veranstaltung findet digital via Zoom statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hier geht’s zum Zoom-Meeting: https://uni-hohenheim.zoom.us/j/87294428961?pwd=a1FTdE9QS2gyS21vVStjR3d4VmZBZz09

(Kenncode: UHOH22)